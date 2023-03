Ucraina: Gb, 'munizioni razionate nell'esercito russo'

Londra, 14 mar. (Adnkronos) - "Nelle ultime settimane, la carenza di munizioni dell'artiglieria russa è probabilmente peggiorata al punto che in molte parti del fronte è in vigore un forte razionamento dei proiettili". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica ...

Londra, 14 mar. (Adnkronos) – "Nelle ultime settimane, la carenza di munizioni dell'artiglieria russa è probabilmente peggiorata al punto che in molte parti del fronte è in vigore un forte razionamento dei proiettili". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica nel suo aggiornamento quotidiano sulla guerra in Ucraina, spiegando che "questa è stata quasi certamente una delle ragioni principali per cui nessuna formazione russa è stata recentemente in grado di generare un'azione offensiva operativamente significativa".

Secondo il ministero della Difesa di Londra, "quasi certamente la Russia ha già fatto ricorso all'emissione di vecchie scorte di munizioni precedentemente classificate come non idonee all'uso. Un decreto presidenziale del 3 marzo 2023 ha stabilito misure affinché il Ministero del Commercio e dell'Industria bypassi i dirigenti delle aziende della difesa che non riescono a raggiungere i loro obiettivi di produzione".

"La Russia – conclude il comunicato – sta applicando sempre più i principi di un'economia di guerra al suo complesso industriale militare perché riconosce che la sua capacità di produzione è è vulnerabile nella sempre più logorante 'operazione militare speciale'".