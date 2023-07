Ucraina: Gb, 'nelle scuole russe insegnano a usare i droni da combattimento'

Londra, 24 lug. (Adnkronos) - "A tutti i bambini delle scuole russe devono essere insegnate le basi del funzionamento dei droni da combattimento. Il senatore russo Artem Sheikin ha annunciato che le lezioni includeranno come condurre ricognizioni del terreno e modi per contrastare i veicoli aer...

Londra, 24 lug. (Adnkronos) – "A tutti i bambini delle scuole russe devono essere insegnate le basi del funzionamento dei droni da combattimento. Il senatore russo Artem Sheikin ha annunciato che le lezioni includeranno come condurre ricognizioni del terreno e modi per contrastare i veicoli aerei senza equipaggio nemici". Lo scrive su Twitter l'intelligence britannica.

"Le lezioni sui droni – prosegue il ministero della Difesa di Londra – si uniscono all'addestramento con fucili d'assalto, abilità con bombe a mano e primo soccorso in combattimento nel programma rivisto "Nozioni di base sulla sicurezza della vita" per gli studenti dell'anno 10 e 11, che dovrebbe essere obbligatorio dal 1 settembre 2023".

"La rinnovata enfasi della Russia sull'induzione militare per i bambini – conclude il tweet – è in gran parte uno sforzo per coltivare una cultura di patriottismo militarizzato piuttosto che sviluppare capacità autentiche. Tuttavia, l'aggiunta delle abilità nell'uso dei droni evidenzia come la Russia abbia identificato l'uso di Uav tattici in Ucraina come una componente duratura della guerra contemporanea".