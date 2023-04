Ucraina: Gb, 'paesi che acquisteranno debito russo finanzieranno la guerra'

Londra, 5 apr. (Adnkronos) – La Russia si aspetta probabilmente assistenza finanziaria da nazioni "amiche", compreso l'acquisto del suo debito statale. Lo scrive il ministero della Difesa britannico su Twitter, precisando che "il 28 marzo il primo ministro russo Mikhail Mishustin ha dichiarato che i piani per emettere parte del debito statale russo in valute estere erano in fase di sviluppo". Secondo l'intelligence di Londra, "negli ultimi mesi sono state principalmente le banche russe ad acquistare il debito, ma è improbabile che abbiano la capacità di continuare a farlo a lungo termine. I paesi che acquistano il debito sovrano della Russia finanzieranno indirettamente la guerra in Ucraina".