Ucraina: Gb, 'Russia schiera 22 battaglioni a Izyum per spingersi nel Donbass'

Roma, 4 mag. (Adnkronos) – Il ministero della Difesa britannico afferma che la Russia ha schierato 22 gruppi di battaglioni vicino alla città orientale di Izyum nel tentativo di spingersi nella regione del Donbas.

"Nonostante stia lottando per sfondare le difese ucraine, la Russia molto probabilmente intende procedere oltre Izyum per conquistare le città di Kramatorsk e Severodonetsk", ha affermato il ministero, aggiungendo che "la presa di questi luoghi consoliderebbe il controllo militare russo del Donbas nord-orientale e fornirebbe un punto di partenza per tagliare le forze ucraine nella regione".