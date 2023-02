Ucraina, Gen. Tricarico: gli AMX italiani? Lo escluderei a priori

Roma, 23 feb. (askanews) – “Proporre o dare, addirittura, gli AMX italiani a Zelensky significherebbebuttare sabbia negli ingranaggi della sua macchina bellica. Perché ce li hanno solo gli italiani e, forse, dei brasiliani ne è rimasto qualcuno. Sono in quantità piuttosto limitata e quindi Zelensky dovrebbe fare questo sforzo di preparazione, di addestramento e di logistica comunque molto grande per avere un risultato molto piccolo in termini dimensionali e anche qualitativi. Perché l’AMX è un velivolo di modeste capacità rispetto ad altri (F-16, ndr) quindi io lo escluderei a priori dal punto di vista tecnico prima che politico”.

Così il Generale Leonardo Tricarico, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e presidente della Fondazione ICSA (Intelligence, Culture and Strategic Analysis), parlando ad askanews sull’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe russe.