Home > Askanews > Ucraina, Gen. Tricarico: piano di pace cinese? Tutelare minoranze Ucraina, Gen. Tricarico: piano di pace cinese? Tutelare minoranze

Milano, 23 feb. (askanews) – “Il piano di pace annunciato dalla Cina e ancora non rivelato se non con qualche fuga, qualche piccolo spicciolo di notizia è l’unica buona notizia, non in concreto ma in prospettiva, se vogliamo pensare a una pace possibile. Sarà anche di soddisfazione per la parte occidentale? È tutto da vedere. Io, perlomeno, ho recepito 2 concetti fondanti di questo progetto di pace cinese: uno è quello dell’integrità territoriale, il secondo è la garanzia della sicurezza di ambedue i contendenti. Se si aggiungesse un terzo criterio fondante, quello della tutela delle minoranze o della popolazione russa in Ucraina, credo che si possono creare le basi, un framework, unquadro all’interno del quale cominciare una negoziazione. Staremo a vedere e staremo a vedere anche e soprattutto quanto la Cina sia determinata a mandare a compimento questo piano di pace perché gli strumenti li ha ma bisognerà vedere quanto con quanta convinzione li voglia usare”. Così ad askanews il Generale Leonardo Tricarico, già Capo di stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e presidente della fondazione ICSA (Intelligence, Culture and Strategic Analysis), commentando l’anniversario dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Milano, 23 feb. (askanews) - "Il piano di pace annunciato dalla Cina e ancora non rivelato se non con qualche fuga, qualche piccolo spicciolo di notizia è l'unica buona notizia, non in concreto ma in prospettiva, se vogliamo pensare a una pace possibile. Sarà anche di soddisfazione per la parte ...