Ucraina: Gentiloni, 'si è guadagnata ingresso in Ue, percorso adesione manterrà tappe'

Cernobbio, 2 apr. (Adnkronos) – "Stiamo andando rapidamente per quel che compete alla Commissione. Dopo la decisione unanime del Consiglio europeo la Commissione è chiamata a esprimere un’opinione e l’opinione sarà espressa credo piuttosto rapidamente, nei prossimi mesi. Il percorso non si risolve nel giro di settimane, però l’Ucraina, con i valori che ha difeso e il sacrificio che ha sofferto in queste settimane, si è guadagnata a pieno titolo la partecipazione alla famiglia europea, quindi il percorso di adesione manterrà le sue tappe".

Lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario europeo per gli Affari economici e monetari, a margine dei lavori del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio, rispondendo a chi gli chiedeva quando l'Ucraina entrerà a far parte dell'Unione europea.

"Certamente – ha concluso – dal punto di vista dell’intenzione dei Paesi membri e dello spirito che anima la commissione l’Ucraina è parte della famiglia europea".