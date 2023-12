Ucraina: Gerasimov, '160mila soldati ucraini uccisi durante fallita controffensiva'

Kiev, 21 dic. (Adnkronos) – Durante la controffensiva, le forze armate dell'Ucraina sono riuscite a fare lievi avanzamenti in direzione di Zaporizhzhia senza sfondare la zona di difesa tattica delle truppe russe. Lo ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore delle forze armate russe Valery Gerasimov, aggiungendo che "in sei mesi di controffensiva, le perdite nemiche in tutte le direzioni ammontano a circa 160mila persone, più di 3mila veicoli corazzati da combattimento, inclusi 766 carri armati, nonché 121 aerei e 23 elicotteri".

"Dopo aver lanciato l'offensiva il 4 giugno – ha affermato Gerasimov durante un briefing – le forze armate ucraine, a costo di perdite colossali, sono state in grado di fare pochi progressi in direzione di Zaporizhzhia. Le ulteriori forniture di armi occidentali all’Ucraina e l’introduzione di riserve strategiche in battaglia non hanno cambiato la situazione, queste azioni hanno solo aumentato il numero delle perdite nelle unità dell'esercito di Kiev”.