Ucraina, Germania: "Carri Leopard a Kiev a fine marzo"

Altengrabow (Germania), 26 gen. (askanews) – La Germania intende fornire i suoi carri armati Leopard 2 all’Ucraina da “fine marzo, inizio aprile”. L’ha dichiarato oggi, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa France Presse, il ministro della Difesa Boris Pistorius.

“È previsto che noi forniamo alla compagnia (i carri) a fine marzo inizio aprile”, ha detto il ministro durante una visita alle truppe della Bundeswehr in Sassonia-Anhalt. La formazione dei soldati ucraini che dovranno manovrare i blindati leggeri Marder per la fanteria meccanizzata inizierà entro la fine di gennaio, mentre quella per i Leopard arriverà “poco più tardi”.

Ieri Berlino ha datto formalmente il via libera per la fornitura di Leopard all’Ucraina e per la riesportazione dei carrarmati forniti a paesi terzi.

“Lasciatemi sottolineare che non abbiamo esitato” ha aggiunto Pistorius, “non mi stancherò di ripeterlo; abbiamo negoziato, abbiamo parlato con gli amici e i partner su come meglio procedere e ne è valsa la pena”.