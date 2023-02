Ucraina, Giorgia Meloni visita Irpin e consegna aiuti dall'Italia

Irpin, 21 feb. (askanews) – La seconda tappa del viaggio di Giorgia Meloni in Ucraina è Irpin, nei sobborghi di Kiev, altra città simbolo perché qui i russi bombardarono con i mortai, uccidendo molti civili.

Il racconto dell’inviato di askanews Alberto Ferrarese nella città Ucraina.

“Questo è quello che è rimasto di Irpin: palazzi sventrati, una grande voragine creata dai colpi di mortaio. Qui si ricorda, in particolare, una famiglia con dei bambini piccoli che furono centrati da un colpo di mortaio mentre cercavano di scappare.

Quello che è rimasto delle case di Irpin; si vede un palazzo sventrato e bruciato, i segni dei bombardamenti, un palazzo semi crollato così come quelli quelli dietro. Questo è un sobborgo alla periferia di Kiev, la capitale è appena a 10 minuti di macchina e quindi qui è proprio dove i russi hanno tentato, all’inizio dell’invasione, di sfondare la resistenza Ucraina e arrivare alla capitale”.

“Qui Meloni naturalmente fa la visita ai resti di questo sobborgo ma porta anche i primi aiuti italiani sul fronte dell’energia che sono stati deliberati proprio in questi giorni.

Porta due generatori per l’energia elettrica che serviranno ad alimentare alcune infrastrutture strategiche in caso di bisogno. E qui ci sono anche dei mezzi della Protezione Civile che l’Italia ha donato: in tutto sono 52 quelli che sono già arrivati, tra cui dei mezzi dei Vigili del Fuoco che serviranno alla Protezione Civile ucraina”.