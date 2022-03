Ucraina: Giovinazzi, 'in Formula E come in ogni sport si farà massimo per avere mondo migliore'

Roma, 14 mar. (Adnkronos) – "La guerra in Ucraina? La Formula E è un campionato che fa della sostenibilità il suo principale obbiettivo, nell'aiuto per un mondo e un pianeta migliore. Quindi situazione che stiamo affrontando adesso non è bella, non è giusto che muoiano innocenti e bambini.

Sono sicuro che anche in Formula E come in tutti gli sport si farà il massimo per avere un mondo migliore". Sono le parole di Antonio Giovinazzi, pilota italiano in Formula E con il team Dragon Racing, in un incontro in vista del prossimo E-Prix di Roma ad aprile, su quanto sta avvenendo in Ucraina.