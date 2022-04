Ucraina: governo apre canale per riconoscere vittime Bucha, 'non guardatelo se sensibili'**

Roma, 9 apr. (Adnkronos) – Il governo ucraino ha appena istituito un canale speciale dove è possibile effettuare il riconoscimento delle vittime uccise nella strage di Bucha attraverso delle foto scioccanti, che ritraggono i corpi dei civili massacrati dai bombardamenti. Le foto immortalano le vittime fin nei minimi particolari, ed hanno l'unico scopo di rendere possibile ai familiari e ai congiunti di riconoscere i loro cari ma, per ovvi motivi, è pubblico.

Ecco quindi che i canali di informazione locali avvisano gli utenti di non aprire i post se non è strettamente necessario.

""Cari amici, vi preghiamo di essere comprensivi -si legge ad esempio su Kiyv Independent- È stato istituito un canale speciale per cercare i parenti e identificare le vittime uccise durante i combattimenti nel distretto di Bucha. È importante! chiediamo gentilmente di non visitare il canale a chi non è coinvolto in questi eventi, donne incinte, minori e coloro che hanno una psiche vulnerabile".