Ucraina: governo, contadini seminano in quasi tutto il Paese

Kiev, 13 apr. (Adnkronos/Dpa) – I contadini ucraini stanno seminando in quasi tutto il Paese, malgrado i bombardamenti russi. Lo ha comunicato oggi il governo. Non è però stato possibile seminare nella regione orientale di Luhansk, ha detto ieri sera il primo ministro Denys Shmyhal.

Le forze russe controllano quasi tutta la regione di Luhansk. Il premier ha aggiunto che il governo sta fornendo prestiti a tassi di favore per 3,5 mld di grivnie (116 mln di dollari) al settore agricolo: "Stiamo aiutando i contadini", ha detto.

Le autorità stanno anche cercando di semplificare i processi per la registrazione delle tecnologie agricole: "Lo stiamo facendo in modo che la semina e il lavoro nei campi non si fermino ovunque", ha aggiunto Shmyhal.

L'Ucraina è uno dei maggiori produttori mondiali di cereali, ma la preoccupazione sta crescendo, per i continui bombardamenti russi. Se dovesse mancare il raccolto, si verificherebbero carenze di derrate alimentari e rincari sui mercati internazionali dei prodotti agricoli.