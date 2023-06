Ucraina: Gozi, 'Pd in Europa allo sbando'

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - “Siamo tutti ucraini. Ma alcuni soltanto a parole. Poiché quando c’è da votare per il rafforzamento del processo di adesione dell’Ucraina alla Nato, il Partito democratico in Europa dimostra di essere allo sbando e si spacca ancora una volt...

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Siamo tutti ucraini. Ma alcuni soltanto a parole. Poiché quando c’è da votare per il rafforzamento del processo di adesione dell’Ucraina alla Nato, il Partito democratico in Europa dimostra di essere allo sbando e si spacca ancora una volta: c’è chi vota a favore, chi contro, chi si astiene. Come due settimane fa quando al Parlamento europeo votammo per aumentare il sostegno militare al popolo ucraino. Il Pd è diventato ormai un essere mitologico, un mostro a tre teste. Finiranno per divorarsi tra loro”. Lo afferma Sandro Gozi, eurodeputato di Renew Europe e segretario generale del Partito democratico europeo.