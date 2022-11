Ucraina: gran parte G20 condanna guerra (2)

Bali, 16 nov.

(Adnkronos) – Nella dichiarazione si sottolinea come la guerra in Ucraina stia "causando immense sofferenze umane e esacerbando le fragilità esistenti nell'economia globale – limitando la crescita, aumentando l'inflazione, interrompendo le catene di approvvigionamento, aumentando l'insicurezza energetica e alimentare ed elevando i rischi per la stabilità finanziaria. Esistono altri punti di vista e diverse valutazioni della situazione e delle sanzioni – viene inoltre precisato -. Riconoscendo che il G20 non è la sede per risolvere le questioni di sicurezza", viene rimarcato come "le questioni di sicurezza possono avere conseguenze significative per l'economia globale".