In Ucraina, un uomo ha lanciato una granata durante una riunione del Consiglio comunale di Keretsk. L’episodio è stato immortalato in un video.

Un consigliere municipale ha lanciato una granata nella sede del Consiglio comunale di Keretsk, in Ucraina, durante una riunione: l’aggressore è morto mentre altre 26 persone sono rimaste ferite.

Ucraina, granata nella sede del Consiglio comunale di Keretsk: un morto e 26 feriti

Nella mattinata di venerdì 15 dicembre, un uomo ha fatto esplodere una granata nel villaggio di Keretsk durante una riunione del Consiglio comunale. Il villaggio si trova nella zona occidentale dell’Ucraina.

Stando alle informazioni sinora diffuse, almeno 26 persone sarebbero state ferite mentre una persona sarebbe perso la vita. Dei 26 feriti, sei sono in gravi condizioni e lottano tra la vita e la morte. La vittima, invece, è stata identificata come colui che ha fatto esplodere la granata. L’uomo risponde al nome di Serhii Batrin e risulta essere membro del partito “Servitore del popolo”.

Il video

La vicenda è stata segnalata al numero di emergenza locale alle 11:37 di venerdì 15 dicembre. Con la chiamata, è stato riferito che un deputato aveva fatto esplodere un ordigno durante una riunione del Consiglio comunale.

Il terribile accaduto è stato immortalato in un video registrato da una diretta webcam della seduta. Le immagini mostrano in modo chiaro il momento in cui Batrim ha lanciato due bombe in aula. Stando a quanto riferito dai media locali, nei giorni che hanno preceduto l’attacco, sul profilo Facebook dell’autore del terribile gesto, sono comparsi diversi video in cui contestava l’operato delle autorità locali.