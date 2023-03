Ucraina: Gribaudo, 'linea Pd non cambia, nessun tentennamento'

Roma, 4 mar. (Adnkronos) - “Noi vogliamo tenere il partito unito e meno che mai creare inquietudini sul tema. Ma non è per questo che non cambieremo linea politica sull’Ucraina. Lo facciamo perché siamo convintamente al fianco dei resistenti ucraini contro l’aggressio...

Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Noi vogliamo tenere il partito unito e meno che mai creare inquietudini sul tema. Ma non è per questo che non cambieremo linea politica sull’Ucraina. Lo facciamo perché siamo convintamente al fianco dei resistenti ucraini contro l’aggressione imperialista di Putin. Non ci sono dubbi né tentennamenti”. Così Chiara Gribaudo del Pd a Il Foglio.

“Non cambiamo di una virgola il nostro posizionamento internazionale. L’Italia appartiene fieramente alla comunità di destino dell’Europa e per fortuna è nell’alleanza atlantica. Diciamo le cose come stanno. Se non avessimo sostenuto anche militarmente l’Ucraina, la resistenza di quel popolo fiero e coraggioso sarebbe stata vinta dalla Russia. E oggi staremmo parlando di altro. Quindi abbiamo fatto bene, per quanto sia una scelta dolorosa. La guerra non può essere la soluzione di un conflitto, ma allo stesso tempo non possiamo far passare la resa, che qualcuno vuole, come pace. Tutti quanti noi vogliamo la pace, ma, come ha detto il presidente Mattarella, deve essere una pace giusta. E qui vorremmo sentire la voce europea, più forte e più unita. L’Europa ha la forza, non solo diplomatica, per avviare un negoziato di pace. Ma questo può avvenire solo se l’Ucraina resiste”.

Nessun inseguimento al “pacifismo” contiano, dunque. A proposito: sul piano delle alleanze, che fare? “Elly ha già dimostrato che un’opposizione dura, che metta in difficoltà governo e maggioranza è possibile. Alle altre due opposizioni dico: più rispetto per il Pd, le Opa ostili sono fallite. Proviamo invece a trovare punti coincidenti che ci permettano di evitare i danni che Meloni sta facendo. E troviamo subito un campo, quello del salario minimo su cui sono certa possiamo trovare amplissime convergenze”.