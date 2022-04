Ucraina: Grossi (Aiea), 'attacco a reattore nucleare non è scenario probabile'

Washington, 1 apr. (Adnkronos) – Un attacco ad un reattore nucleare "non è uno scenario probabile" nel conflitto in Ucraina dove "istallazioni nucleari non sono state prese di mira". E' quanto ha detto, in un'intervista alla Cnn, il direttore dell'Agenzia atomica internazionale (Aiea), rientrato da una missione in Russia ed Ucraina dove ha visitato i reattori più vicini alle operazioni belliche.

"Ogni attacco ad un impianto nucleare è un attacco alla legge internazionale, credo che a tutti, Russia compresa, questo sia molto chiaro" ha detto, affermando che "faremo tutto il possibile per impedire che questo avvenga". Dalla prossima settimana, ha spiegato Grossi, l'Aiea inizierà a fornire assistenza per garantire la sicurezza delle centrali nucleari ucraine, compresa quella di Chernobyl.

Riguardo poi all'incidente "abbastanza preoccupante" della scorsa settimana nei pressi dell'impianto di Zaporizhzhia, il capo dell'Aiea ha detto si è trattato di uno scambio a fuoco, probabilmente un bombardamento di artiglieria, che ha preso di mira un edificio amministrativo del complesso.