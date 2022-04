Roma, 24 apr. (Adnkronos) – ''La guerra di Putin non si ferma nemmeno per la Pasqua ortodossa. A Odessa, i missili russi colpiscono un palazzo residenziale uccidendo 8 persone, tra cui un neonato di 3 mesi. Orrore dopo orrore questa guerra si rivela per quello che è: una tragedia immane da fermare subito''.

Così in un tweet il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.