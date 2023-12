Ucraina: Guerini, 'nessun pentimento, Kiev combatte per nostra libertà'

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "Caro Paolo Mieli, no. Nessun 'pentimento' sull’Ucraina. Anzi. Quanto alla sofferenza penso a quella di chi combatte contro Putin per la sua, la nostra libertà di europei. Slava Ukraïni!". Lo scrive su X il presidente del Copasir e de...

Roma, 11 dic. (Adnkronos) – "Caro Paolo Mieli, no. Nessun 'pentimento' sull’Ucraina. Anzi. Quanto alla sofferenza penso a quella di chi combatte contro Putin per la sua, la nostra libertà di europei. Slava Ukraïni!". Lo scrive su X il presidente del Copasir e deputato Pd Lorenzo Guerini replicando a Paolo Mieli che ieri aveva scritto sul Corriere: "Anche Lorenzo Guerini ha pronunciato parole di sofferto pentimento: 'Da mesi assegniamo patenti che non dovremmo assegnare'. Ha poi tenuto a precisare che due esponenti della comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi e Mario Giro, (con i quali — par di capire — all’epoca in cui era ministro della Difesa, ebbe qualche dissenso) non avrebbero dovuto essere 'arruolati tra gli amici di Putin'".