Ucraina, Guerini: se si ferma Putin, non c'è più la guerra

Milano, 24 feb. (askanews) – “Se si ferma l’Ucraina, non c’è più l’Ucraina. Se si ferma Putin, si ferma la guerra”. Lo ha detto Lorenzo Guerini, presidente del Copasir, a un evento a Milano per commemorare l’assegnazione del Premio Sakharov per la libertà di pensiero al coraggioso popolo ucraino. Guerini ha parlato di un anno terribile di sofferenza per l’Ucraina. “Ritorno con la mente a quel 24 febbraio alle 4.01, quando venni chiamato dal capo di stato maggiore della Difesa che mi diceva che l’invasione era iniziata”, ha detto Guerini che era ministro della Difesa al momento dell’invasione e lo è stato fino al 22 ottobre. Molti i ricordi condivisi da Guerini, che poi ribadisce il sostegno al popolo ucraino al quale è destinata l’assegnazione del Premio Sakharov.

