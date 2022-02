Ucraina, guerra in strada a Kiev: colpito edificio residenziale

Roma, 26 feb. (askanews) – Si combatte in strada nel terzo giorno di guerra in Ucraina. I militari russi sono arrivati alla periferia di Kiev, dove le forze armate ucraine e i civili armati stanno cercando di opporre resistenza. Il ministero dell’Interno ucraino ha chiesto a tutti i cittadini di rimanere al riparo, in casa o in un rifugio, perché “ci sono combattimenti attivi in città”. Per la prima volta dall’inizio dell’attacco, all’alba si sono avvertiti colpi anche dai quartieri residenziali di Kiev.

Mosca ha fatto sapere di avere distrutto finora 821 obiettivi delle infrastrutture militari dell’Ucraina utilizzando armamenti ad alta precisione. Ma le autorità ucraine hanno confermato che è stato colpito anche un edificio residenziale della capitale.

La foto è stata diffusa dal ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba, che sui social ha lanciato l’appello: “Chiedo al mondo di isolare completamente la Russia, espellere gli ambasciatori, attuare l’embargo petrolifero, rovinare la sua economia.

Fermate i criminali di guerra russi!”.

L’esercito ucraino, da parte sua, ha annunciato che più di 3.500 soldati russi coinvolti nell’invasione del Paese sono stati uccisi e quasi 200 sono stati fatti prigionieri.