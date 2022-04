Ucraina, Guterres a Mosca chiede cessate il fuoco prima possibile

Roma, 26 apr. (askanews) – All’incontro con il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov a Mosca, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, chiede un cessate il fuoco in Ucraina il prima possibile.

“Siamo estremamente interessati a trovare dei modi per creare le condizioni per un dialogo effettivo, creare le condizioni per un cessate il fuoco al più presto possibile, creare le condizioni per una soluzione pacifica”, ha affermato Guterres.

(IMMAGINI AFPTV/AGENCY POOL)