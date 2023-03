Ucraina, Guterres: fondamentale il rinnovo dell'accordo sul grano

Milano, 8 mar. (askanews) – Il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha sottolineato oggi “l’importanza fondamentale” di rinnovare l’accordo sul grano raggiunto lo scorso luglio da Kiev e Mosca con la mediazione, di Nazioni Unite e Turchia, rimarcando che “le esportazioni di grano e fertilizzanti ucraini, oltre che russi, sono essenziali per la sicurezza alimentare globale e per i prezzi alimentari”.

Nelle dichiarazioni rilasciate alla stampa dopo l’incontro a Kiev con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Guterres ha ricordato che “la Black Sea Grain Initiative, concordata lo scorso luglio a Istanbul, ha garantito l’esportazione di 23 milioni di tonnellate di grano dai porti ucraini”, contribuendo “a ridurre il costo globale del cibo” e offrendo così un “sollievo fondamentale alle persone, che stanno pagando un caro prezzo per questa guerra, in particolare nei paesi in via di sviluppo”.

“Voglio sottolineare l’importanza fondamentale del rinnovo della Black Sea Grain Initiative il 18 marzo e delle iniziative volte a creare le condizioni utili per il massimo utilizzo possibile delle infrastrutture di esportazione attraverso il Mar Nero, in linea con gli obiettivi dell’iniziativa”, ha detto Guterres.