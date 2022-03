Roma, 28 mar. (Adnkronos) – Anche la Heineken lascerà la Federazione Russa. Lo ha comunicato la società olandese di produzione di birra, dicendosi "scioccata e profondamente rattristata nel vedere la guerra in Ucraina continuare a svolgersi e intensificarsi. Heineken ha interrotto nuovi investimenti ed esportazioni in Russia, ha smesso di produrre, vendere e pubblicizzare il marchio e ha annunciato che non accetteremo alcun beneficio o profitto dalla nostra attività in Russia".