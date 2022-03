Ucraina, Horodetskyy: la società civile russa deve svegliarsi

Roma, 17 mar. (askanews) – “Io credo che Putin sta subendo delle perdite impreviste perché lui ha fatto male i conti. Non si aspettava questa resistenza, si aspettava che le città, soprattutto le città russofone, accogliessero i militari russi con i fiori, però abbiamo visto che è andata assolutamente in modo diverso e quindi è lui che ora deve prendere le decisioni perché comunque il protagonista è lui. Però noi lo dobbiamo aiutare, lo deve aiutare la resistenza ucraina a pensare, lo devono aiutare le sanzioni, lo deve aiutare il popolo russo, perché noi pensiamo che anche la società civile russa deve svegliarsi e deve reagire”.

Lo ha detto Oles Horodetskyy, presidente dell’Associazione Cristiana degli Ucraini in Italia, a margine della conferenza stampa in Senato dal titolo “L’invasione della Russia in Ucraina: sanzionare gli oligarchi per contrastare l’impunità” organizzata dalla Onlus Fidu.