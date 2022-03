Ucraina, i civili attraversano il fiume sotto al ponte distrutto

Roma, 8 mar. (askanews) – Centinaia di persone continuano a fuggire dai combattimenti a Ovest di Kiev e ad attraversare un fiume sotto un ponte distrutto a Irpin per raggiungere la capitale, ancora in mano agli ucraini.

I profughi camminano su un’asse traballante larga 50 centimetri e quasi sommersa dalle acque gelide. Sono già 10.000 le persone che l’hanno usata per attraversare il fiume e scappare dai bombardamenti russi.

Il ponte di cemento armato era stato distrutto dalle forze ucraine per rallentare l’avanzata russa.

La Russia ha programmato di aprire i corridoi umanitari martedì nel Paese per i civili che scappano dalle città assediate, ma secondo Kiev l’annuncio è solo una finta e le persone non riescono ad andare via.

(Fonte immagini Afp)