Ucraina, i russi conquistano la centrale nucleare di Zaporizhzhia

Occupata la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Da oggi lo stabilimento non appartiene più all'Ucraina ma alla Russia.

Ucraina, dopo numerosi scontri, i russi sono riusciti a conquistare la centrale nucleare di Zaporizhzhia. Oggi, 12 marzo 2022, è avvenuto il cambio di gestione e tutti i dipendenti e i dirigenti sono stati avvisati che la centrale ormai appartiene alla Russia.

La centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina, ora appartiene a Mosca

Si tratta di una formalità, in quanto già ieri si sono recati presso la centrale degli ingegneri dell’azienda russa Rosatom. Tale azienda ha preso adesso il comando della centrale e tutti i dirigenti ucraini sono stati avvisati che il governo di Kiev non ha più alcuna forma di potere sullo stabilimento nucleare. La notizia è stata diffusa dal giornale online Ukrainska pravda, che ha appreso la vicenda da Petro Kotin, uno dei responsabili dell’azienda ucraina Energoatom, che fino a ieri aveva in gestione la centrale di Zaporizhzhia.

Continua l’avanzata russa in Ucraina

L’esercito russo non accenna a fermarsi. Continuano gli attacchi a Kiev e Donetsk, violando in questo modo l’istituzione di corridoi umanitari. Oltre alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la periferia est della città di Mariupol, teatro di sanguinosi scontri, è caduta nelle mani dell’esercito di Mosca. Il presidente Zelensky ha inoltre chiesto alle truppe russe di rilasciare immediatamente il sindaco di Melitopol. Il primo cittadino era stato catturato per non aver collaborato con gli invasori.

La Russia pensa ad un referendum e Zelensky provoca Putin

Secondo l’agenzia statunitense Bloomberg, la Russia vorrebbe lanciare uno pseudo-referendum a Kherson, in Ucraina. L’idea di Putin, come nel 2014, sarebbe quella di creare delle Repubbliche separatiste. La città, nei giorni scorsi, era già caduta nelle mani dell’esercito russo. Nonostante l’avanza russa continui, Zelensky è sempre più convinto di avere la vittoria in pugno e lancia una provocazione a Putin, annunciando che “le truppe russe stanno soffrendo le loro più grandi perdite.

Possiamo anche parlare ora del più grande colpo alle truppe russe in decine di anni”. Per il presidente dell’Ucraina, molti battaglioni sono incapaci di combattere sul suolo ucraino.

Roman Abramovich squalificato dalla presidenza del Chelsea

Il miliardario russo aveva già annunciato di voler vendere il prestigioso club inglese e donare il ricavato in beneficenza. La Premier League ha però voluto dare il colpo di grazia ad Abramovich, squalificandolo formalmente dalla presidenza della sua squadra. A tale squalifica è però applicata una deroga, ossia che la società potrà portare a termine il campionato.

L’intervento del Papa

Papa Francesco ha lanciato un messaggio forte sul suo profilo Twitter Pontifex: “Mai guerra! Pensate prima ai bambini, a coloro che sono privati della speranza di una vita dignitosa: bambini morti o feriti, orfani, bambini che giocano con i resti della guerra… In nome di Dio, basta!”.