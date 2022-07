Ucraina, i russi: “Lysychansk è nostra!”. Da Kiev arriva la smentita

Si continua a combattere a Lysychansk e in molte altre città ucraine. Zelensky: "La guerra non è finita".

Lungo le città dellì’Ucraina ci si continua a difendere le proprie strade e le città centimetro dopo centimetro. In queste ultime ore sta resistendo con tutte le proprie forze, la città di Lysychansk, ultimo centro situato nell’oblast di Lugansk e “gemella” di Severodonetsk, passata nelle mani russe nelle ultime settimane.

“Lysychansk è nostra! Siamo nel centro”, aveva annunciato il leader ceceno Ramzan Kadyrov.

La città inoltre, hanno dichiarato i separatisti filorussi che, seppure fortemente compromessa, non è ancora caduta ufficialmente. Ciononostante, “le truppe ucraine non sono in grado di uscirne” e potrebbe essere questione di tempo prima che passi in mano ai russi.

Ucraina, il centro di Lysychansk resiste agli attacchi. La smentita di Kiev

La versione secondo la quale Lysychansk sarebbe caduta in mano ai russi, è stata smentita dalla stessa Kiev.

Quest’ultima ha parlato tuttavia di duri scontri. C’è di più. I servizi segreti britannici – riporta ANSA – hanno parlato di “piccoli progressi”.

A spiegare in che modo l’area è stata colpita è il Governatore del Lugask Sergey Gaidai: “Nell’ultimo giorno gli occupanti hanno aperto il fuoco con tutti i tipi di armi disponibili. Le case nei villaggi attaccati stanno bruciando una ad una. Con una così alta densità di bombardamenti, abbiamo solo il tempo di recuperare i feriti e di eliminare gli incendi su larga scala”.

Ucraina, il centro di Lysychansk resiste agli attacchi. La regione di Sumy è martoriata dai missili

Nel frattempo anche la regione di Sumy è stata martoriata dagli attacchi. Stando a quanto riportano le autorità locali, sarebbero almeno 270 i missili nelle ultime 24 ore. Diversi i danni causati tra cui si segnalano “case di civili, fattorie, reti elettriche e una torre idrica”, ha fatto sapere il governatore locale Dmytro Zhivytsky.

Rimasta infine ferita una donna di 64 anni nel territorio di Shalyginsk.