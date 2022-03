Ucraina, i timori di Taiwan: non chiudere occhi su aggressioni

Milano, 2 mar. (askanews) – “La storia ci insegna che se chiudiamo gli occhi sull’aggressione militare, non facciamo che aumentare la minaccia che incombe su di noi”. L’appello arriva dalla presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, che ha ricordato come sull’isola incomba una minaccia simile a quella, ora tramutata in reale aggressione, che ha trasformato l’Ucraina in un teatro di guerra.

“Come membro della comunità internazionale Taiwan condanna fermamente la Russia e si unisce agli sforzi comuni per imporre sanzioni al Paese”, ha aggiunto la presidente, nel corso di un incontro con una delegazione di ex quadri dell’esercito e dei servizi di sicurezza Usa.

Taiwan viene considerata da Pechino una provincia ribelle e solo poche settimane fa è stata definita in un documento congiunto con la Russia, alleata sempre più stretta negli ultimi tempi, “una parte inalienabile della Cina”.