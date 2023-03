Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Credo che la fuga di tante famiglie, di tanti bambini dall'inferno della guerra e del conflitto, la loro sofferenza, questa incredibile tragedia, ci facciano capire anche l'importanza di pronunciare un po' più spesso la parola pace rispetto all...

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "Credo che la fuga di tante famiglie, di tanti bambini dall'inferno della guerra e del conflitto, la loro sofferenza, questa incredibile tragedia, ci facciano capire anche l'importanza di pronunciare un po' più spesso la parola pace rispetto alla parola armi. Abbiamo un obbligo morale, porre fine al conflitto e non alimentare una pericolosa escalation". Lo ha affermato Igor Iezzi, capogruppo della Lega in commissione Affari costituzionali della Camera, nella dichiarazione di voto sul decreto legge che contiene disposizioni urgenti di protezione temporanea per le persone provenienti dall’Ucraina.