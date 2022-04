Ucraina: il 19 maggio in libreria raccolta discorsi Zelensky

Roma, 28 apr. – (Adnkronos) – Arriverà nelle librerie italiane il prossimo 19 maggio 'Per l'Ucraina', un libro che raccoglie i discorsi del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A pubblicarlo in contemporanea con il resto del mondo, 'La nave di Teseo' la cui publisher Elisabetta Sgarbi si dice "molto orgogliosa" del coinvolgimento "in questo progetto internazionale partito dalla Francia, dagli amici della casa editrice Grasset.

Gli interventi di Zelensky dall’inizio della guerra sono adesso raccolti in questo libro e tutti i profitti derivanti dalle vendite andranno a sostegno del popolo ucraino, attraverso l’ambasciata ucraina a Parigi".

"Come editore delle opere di Ludmila Ulitskaya (grande scrittrice russa, critica nei confronti del regime di Putin che ha dovuto rifugiarsi a Berlino), di Catherine Belton, Gli uomini di Putin (libro che gli oligarchi russi vicini a Putin hanno cercato di togliere dal mercato intentando una causa milionaria, ma senza riuscirci), di Elena Kostioukovitch (Nella mente di Putin), di Giorgio Dell’Arti (Le guerre di Putin) e ora di Zelensky, La nave di Teseo continua a manifestare la sua vicinanza al popolo ucraino per la brutale aggressione decisa da Putin” conclude la Sgarbi.

Il libro, curato da Sergio Arecco, e accompagnato da un testo di Maurizio Molinari viene pubblicato con l’accordo delle autorità ucraine sulla base di testi autorizzati e include i discorsi più significativi del presidente Zelensky sin da quando, il 21 febbraio, invitò solennemente il suo popolo all’unità in nome della nazione".