Ucraina, il discorso con cui Putin ha autorizzato l’invasione

Il discorso con cui il Presidente Putin ha autorizzato l'invasione dell'Ucraina sancendo di fatto l'inizio di un conflitto mondiale.

Dopo aver stanziato migliaia di soldati al confine con l’Ucraina, nella notte tra mercoledì 23 e giovedì 24 febbraio 2022 il Presidente della Russia Vladimir Putin ha tenuto un discorso in tv annunciando l’autorizzazione all’invasione e l’avvio di un’operazione militare.

Il discorso di Putin

Intorno alle 6 del mattino ora locale, le televisioni russe hanno trasmesso un video (secondo il Guardian già registrato il 21 febbraio) in cui il Capo del Cremlino ha dichiarato di aver lanciato un’operazione speciale per difendere le Repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk dall’aggressione ucraina. “Non abbiamo intenzione di occupare i territori ucraini ma di proteggere le persone che sono state sottoposte per 8 anni al genocidio del regime di Kiev“, ha aggiunto.

Putin ha continuato affermando di voler intraprendere “una smilitarizzazione e denazificazione dell’Ucraina” e di voler consegnare alla giustizia “coloro che hanno commesso numerose atrocità contro i civili“. Ha infine osservato che Mosca non ha comunque piani di vasta scala per conquistare l’intero territorio ucraino: “Non imporremo nulla a nessuno con la forza“.