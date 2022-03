Era nell'aria già da qualche tempo. La Russia ha messo al bando il social network di Meta Instagram. Il blocco avverrà dalla mezzanotte del 14 marzo.

Era questione di tempo prima che succedesse e ora c’è la conferma. Il Governo di Mosca ha chiuso definitivamente al social network di Meta Instagram. A darne notizia è stata la Tass che ha citato il regolatore russo dei media Roskomnadzor.

Si tratterebbe dunque dell’ennesimo colpo alla libertà di espressione. Ricordiamo che nei giorni scorsi la Russia aveva emanato una legge che prevedeva pene detentive per i giornalisti che pubblicavano notizie considerate false dalle autorità locali.

☝️We demand that 🇺🇸 authorities stop the extremist activities of @Meta, take measures to bring the perpetrators to justice. Users of #Facebook & #Instagram did not give the owners of these platforms the right to determine the criteria of truth and pit nations against each other. https://t.co/1RkrjRmEtA pic.twitter.com/sTacSm4nDt

— Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) March 11, 2022