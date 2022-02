Ucraina, il “maxi-tavolo” anche per l’incontro tra Putin e Scholz

Roma, 15 feb. (askanews) – L’incontro tra Vladimir Putin e il cancelliere tedesco Olaf Scholz al Cremlino, poco dopo l’annuncio dell’inizio del ritiro di parte delle unità militari russe all’apice delle tensioni tra Mosca e i Paesi occidentali sull’Ucraina, si svolge con una scenografia identica a quella già vista nel colloquio tra il presidente russo e l’omologo francese Emmanuel Macron, e prima ancora nell’incontro fra Putin e il premier ungherese Viktor Orban.

I due leader siedono agli estremi di un tavolo bianco lungo 6 metri, una misura sanitaria anti-Covid del Cremlino per gli incontri con politici stranieri, a meno che non si sottopongano al test anti-Covid in Russia.

L’incontro mira alla de-escalation della crisi russo-ucraina alimentata dal dispiegamento di oltre 100.000 soldati russi lungo i confini con l’Ucraina nei mesi scorsi.