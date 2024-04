Ucraina, il ministro degli Esteri Kuleba chiede a Stoltenberg più missili Patriots

Bruxelles, 4 apr. (askanews) - "Il mio messaggio principale oggi sarà sui Patriots (il sistema missilistico di difesa aerea, ndr). Perché salvare vite ucraine, salvare l'economia ucraina, salvare le città ucraine dipende dalla disponibilità di Patriots e altri sistemi di difesa aerea in Ucraina....

Bruxelles, 4 apr. (askanews) – “Il mio messaggio principale oggi sarà sui Patriots (il sistema missilistico di difesa aerea, ndr). Perché salvare vite ucraine, salvare l’economia ucraina, salvare le città ucraine dipende dalla disponibilità di Patriots e altri sistemi di difesa aerea in Ucraina. E stiamo parlando di Patriots perché è l’unico sistema che può intercettare missili balistici. Solo nel mese di marzo, l’Ucraina è stata colpita con 94 missili balistici. Ma fornire più Patriots dipende dagli alleati che ne hanno tanti”.

Così il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba parlanco con il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg in occasione della cerimonia per i 75 anni dell’Alleanza Atlantica, a Bruxelles, in Belgio.