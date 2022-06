Ucraina, il momento in cui il missile colpisce centro commerciale

Milano, 29 giu. (askanews) – In queste immagini il momento in cui il missile russo ha colpito il centro commerciale di Kremenchuk, un video pubblicato dal presidente ucraino Volodomyr Zelensky “in modo che nessuno osi ingannare sull’attacco – ha detto – Il missile russo ha colpito proprio questo edificio, di proposito. Volevano uccidere quante più persone possibile in una città tranquilla, in un normale centro commerciale”. Un messaggio per smentire alcune fake news diffuse dopo l’attacco, in cui sono morte almeno 18 persone, ad esempio che il centro commerciale fosse chiuso da tempo, cosa non vera.

Queste altre immagini arrivano dalle telecamere di sorveglianza del parco cittadino di Kremenchuk e mostrano il secondo bombardamento immediatamente successivo a quello del centro commerciale. Si vedono le persone nel parco che scappano, c’è chi si butta nel lago, ci sono bambini che corrono e cercano riparo, qualcuno ne prende in braccio uno e tenta di rifugiarsi dietro un albero.