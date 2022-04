Ucraina, il numero uno dell’Onu Guterres a Borodianka e Irpin

Borodianka (Ucraina), 28 apr. (askanews) – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres dopo la missione in Russia è arrivato in Ucraina. Una delle prime tappe è stata Borodianka, vicino Kiev, città che ha subito gravi danni dai bombardamenti e in cui ci sono state molte vittime, alcuni corpi rinvenuti mostravano segni di torture. Guterres ha visitato anche Irpin, altra città vicino a Kiev distrutta.

“La guerra è una assurdità nel 21esimo secolo, la guerra è il male”, ha detto.