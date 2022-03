Ucraina, il pianista che suona alla frontiera con la Polonia

Medyka (Polonia), 14 mar. (askanews) – Il pianista tedesco Davide Martello suona il piano per tirare su il morale dei rifugiati a pochi metri dalla frontiera ucraina nella città polacca di Medyka. “Ho deciso di venire qui e di suonare il piano per i rifugiati che arrivano qui dall’Ucraina, per distrarsi un po’ da quest’anno difficile”, ha detto. “Faccio tutto il possibile per diffondere un messaggio di pace attraverso la musica, questo è l’obiettivo principale.

Voglio promuovere il messaggio oltre le frontiere. Pensare senza frontiere. Non siamo paesi, siamo persone, dovremmo essere tutti connessi”, ha concluso Davide.