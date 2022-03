Ucraina, il pianista russo Berezovsky supporta l’aggresione di Putin ed è polemica

"Non dovremmo essere più rigorosi con gli ucraini?" Così il pianista russo Berezovsky e scoppia la polemica.

Se da un lato abbiamo visto molte personalità esprimersi contro la guerra in Ucraina, una degli ultimi in ordine di tempo la giornalista Marina Ovsyannikova, dall’altro lato sono stati diversi i casi di artisti o ancora sportivi russi che hanno scelto di schierarsi dalla parte di Putin.

Questo è stato il caso di Boris Berezovsky, noto pianista e virtuoso che, nel corso di un suo intervento all’emittente Pervyj Kanal senza mezzi termini ha dichiarato che ai cittadini ucraini dovrebbe essere usato maggior rigore. Una frase questa che immediatamente ha scatenato polemiche.

I cannot believe these statements of my former friend Boris B. But I hear them coming from his mouth. This friendship is officially over. https://t.co/ZfkT03X42g

— Lars Vogt (@lars_vogt) March 14, 2022