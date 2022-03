Ucraina, il politologo Nasr sulle sanzioni: “Sono pesanti, ma ci saranno contraccolpi per l’Europa”

Il noto politologo Vali Nasr ha analizzato in che modo la guerra in Ucraina influirà non solo in Russia, ma anche in Europa.

La guerra in Ucraina, scoppiata in questi ultimi giorni, sta già portando il suo primo conto da pagare, non solo sul piano delle vittime, anche su quello economico, sanitario e culturale. Sentito dalla testata “Il Corriere della Sera”, il politologo Vali Nasr ha fornito un’analisi esaustiva di alcune delle principali dinamiche che muovono il conflitto a cominciare dalle pesanti sanzioni che sono state inflitte alla Russia.

Ucraina, il politologo Nasr sulle sanzioni alla Russia

Proprio sull’aspetto delle sanzioni l’esperto ha invitato ad una riflessione. Pur sostenendo che si tratta di misure pesanti, ha sottolineato che anche l’Europa ne sentirà gli effetti: “Nel tempo avranno un effetto sull’economia russa. Ma attenzione, perché ci saranno duri contraccolpi anche per voi europei. Ci saranno forti turbolenze sul mercato dell’energia e alla fine le economie europee andranno in recessione”.

Infine riguardo all’obiettivo di isolare la Russia dal resto del mondo il politogo ha precisato come il sostegno alle sanzioni non sia ancora diffuso e che Putin in questa fase ha ancora molte carte da giocare: “basta osservare anche il dibattito in corso nell’Assemblea delle Nazioni unite.

Ci sono interessi economici vitali in gioco”, ha affermato.

“L’avvertimento economico è rivolto all’Occidente”

Nel corso della sua lunga riflessione Nasr ha dedicato ampio spazio anche all’allerta nucleare che attualmente incombe. Secondo l’esperto la sensazione “è che questa minaccia non sia rivolta direttamente all’Ucraina. Putin non userebbe le armi nucleari per piegare un Paese che considera militarmente inferiore”. Sarebbe piuttosto rivolta all’Occidente “per convincerlo a togliere le sanzioni economiche”.