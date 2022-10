Kiev, 10 ott. (askanews) – Anche un ponte ciclabile e pedonale di Kiev, noto come “Ponte Klitschko” dal nome del sindaco della capitale ucraina, è stato colpito dai bombardamenti russi scatenati come rappresaglia per l’esplosione sul Ponte di Kerch, in Crimea, di cui la Russia accusa l’Ucraina.