Ucraina: il regista Pupi Avati, 'il Papa vada nei luoghi del conflitto, non ci sono alternative'**

Roma, 22 mar. (Adnkronos) – Papa Francesco dovrebbe andare "nei luoghi del conflitto" per contribuire in modo "simbolico" alla causa della pace. Dopo Vittorio Sgarbi, che poco tempo fa ha lanciato un appello al Pontefice chiedendogli di andare da Putin per richiamarlo ai comuni 'valori cristiani', un'altra voce proveniente dal mondo della cultura invoca l'intervento diretto di Sua Santità.

E' quella del regista cattolico Pupi Avati, il quale si appella a Francesco sottolineando che in "queste settimane sto vivendo ogni giorno con l’auspicio che il pontefice vada lì, proprio nei luoghi del conflitto. Non riesco a immaginare alternative. Anzi, credo che avrebbe dovuto farlo già da tempo, con un gesto fortemente simbolico. Esattamente come fece nella piazza deserta di San Pietro, quando pregò il Signore di soccorrerci. Un gesto di questo genere ci farebbe riflettere", conclude Avati.