Il video del paracadutista russo che si fa i selfie su TikTok risale al 2015 e non riguarda la situazione attuale di guerra.

Ucraina, il video del paracadutista russo su TikTok non riguarda la guerra

Sono stati diffusi diversi video che riguardano i paracadutisti, alcuni dei quali non combaciano con la realtà attuale dei fatti.

In molti casi si tratta di video vecchi, che si riferiscono a qualche anno fa, che vengono recuperati dagli archivi e diffusi con i giusti hashtag, che li portano a diventare virali. Vengono fatti passare come immagini della guerra tra Russia e Ucraina, ma non è così. Questo è successo con il video di un paracadutista russo che si è fatto un video-selfie mentre stava atterrando in territorio ucraino. La realtà, però, è molto diversa, come ha dichiarato il sito di fact checking internazionale Snopes.

Il video fake del paracadutista russo

Questo video è stato pubblicato su TikTok e poi su Twitter, dove è diventato virale. Mostra uno squadrone di paracadutisti che si lanciano da un aereo e che sembrano eseguire una sorta di esercitazione, con un clima tranquillo. Uno di questi paracadutisti ha fatto un video-selfie per salutare ed esultare. Si tratta di un filmato che risale al 25 agosto 2015. L’utente che lo ha condiviso, romanadler123, documentava con il suo account Instagram scene di vita quotidiana.

Il video è stato attribuito all’attuale invasione russa dell’Ucraina, ma in realtà non ha nulla a che vedere con questa situazione. Si tratta dell’ennesima forma di disinformazione.