Ucraina, il video straziante del soldato fa il giro del web: “Mamma e papà vi amo”

Un video straziante sta facendo il giro del web in queste ore, dopo l’attacco della Russia in Ucraina. Nelle immagini si vede un soldato ucraino che aggiorna tutti sui bombardamenti russi e manda un messaggio speciale ai suoi genitori. “È un bene che siamo tutti vivi ora. Per ogni evenienza, mamma papà vi amo, andrà tutto bene” ha dichiarato il soldato nel video, che ha ottenuto migliaia di visualizzazioni in tutto il mondo e moltissimi commenti.

Il giovane, con tuta mimetica ed elmetto, ha voluto mandare un messaggio pieno d’amore ai suoi genitori.

L’hashtag “Russia Ukraine Conflict”

Questa mattina tutto il mondo si è svegliato con la terribile notizia dell’attacco della Russia all’Ucraina. I timori delle ultime settimane si sono avverati e in queste ore i cittadini stanno cercando di scappare, con code sulle strade e moltissime esplosioni. In queste ore sui social sta spopolando l’hashtag “Russia Ukraine Conflict” con tutti i video e le terribili immagini di quello che sta accadendo in queste ore.

Il video del soldato

Sul web sta circolando il video che mostra un soldato nel pieno dell’attacco e dopo un bombardamento. La didascalia di un giornalista che ha condiviso il filmato spiega che si tratta di un soldato ucraino che vuole semplicemente dire alla sua mamma e al suo papà che li ama. “Le parole di questo giovane soldato ucraino hanno spezzato il mio cuore di genitore” si legge in un commento.