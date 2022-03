Ucraina, immagini e voci dal centro commerciale bombardato a Kiev

Roma, 21 mar. (askanews) – Le immagini e le voci dal centro commerciale bombardato nella notte a Kiev dall’esercito russo. I morti sono almeno otto, il centro sventrato. Dima Stepanenko, residente del quartiere, dice “Prima ho sentito un enorme scoppio, poi la luce mi ha accecato. Vivo proprio lì di fronte, uno scoppio enorme mi ha scaraventato giù dal letto. Il centro commerciale non era solo per il quartiere ma per tutti quelli che vivono vicino, era molto popolare aveva quasi tutto”.

Mikola Madenski è un cappellano dell’esercito ucraino che prega sulle rovine. “Re David chiede al Signore riguardo ai nemici del suo popolo, chiede di portare la giusta punizione a coloro che fanno male e per questo io prego. I russi hanno esaurito i miei limiti d’amore. Chiediamo, come fece re David, una giusta punizione”.

(fonte Afptv)