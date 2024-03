Ucraina, in fiamme le infrastrutture energetiche di Kharkiv

Milano, 22 mar. (askanews) – Un incendio infuria in una sottostazione elettrica a Kharkiv a seguito di un attacco missilistico russo contro le infrastrutture energetiche del Paese. Secondo il sindaco, l’attacco ha interrotto “completamente” la fornitura di elettricità e calore alla seconda città più grande dell’Ucraina. “La città è completamente priva di energia e, di conseguenza, la fornitura di acqua e riscaldamento non funziona”, ha detto il sindaco di Kharkiv Igor Terekhov in un video pubblicato su Telegram.

“Le Forze armate russe hanno lanciato oggi un massiccio attacco con armi ad alta precisione a lungo raggio, mezzi marittimi e terrestri e veicoli aerei senza pilota contro strutture del settore energetico, settore militare-industriale, passaggi ferroviari, arsenali e luoghi di spiegamento delle forze armate ucraine e dei mercenari stranieri”, ha reso noto il ministero della Difesa russa parlando dei raid contro diverse strutture e infrastrutture che hanno causato numerosi disagi e interruzioni di corrente in diverse parti dell’Ucraina.