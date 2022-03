Ucraina, in fuga da Irpin attraverso un ponte crollato

Milano, 7 mar. (askanews) – Un asse di legno per passare attraverso il fiume mezzo ghiacciato. Il ponte è crollato sotto le bombe dell’esercito russo a Irpin. Già 10.000 persone sono passate da qui, in cinque giorni per fuggire dalla cittadina e continuanol’esodo verso Kiev attraversando questo ponte distrutto. Soprattutto donne, anziani, bambini, ma anche cani e gatti portati via in braccio dai loro padroni.