Ucraina, in piazza per la pace. Sant’Egidio: basta logica guerra

Roma, 18 ott. (askanews) – “La Comunità di Sant’Egidio ha aderito convintamente a questa manifestazione. C’è bisogno di ridare voce al popolo della pace e tantissime realtà stanno aderendo a questa manifestazione, realtà cattoliche, laiche, per il disarmo e per la pace. È importante dire basta alla logica della guerra, dire sì a un negoziato, dire sì alla pace”. Lo afferma ad askanews Paolo Impagliazzo, Segretario generale della Comunità di Sant’Egidio alla conferenza stampa, in Campidoglio, di presentazione della manifestazione per la pace il 5 novembre.