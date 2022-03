Giordano Signorile, ballerino italiano di 19 anni bloccato a Kiev, è stato salvato in seguito a un'operazione della nostra intelligence.

Ucraina, in salvo il ballerino italiano bloccato a Kiev: operazione dell’intelligence

Giordano Signorile, ballerino italiano di 19 anni, rimasto bloccato a Kiev, è stato portato in salvo dopo un’operazione della nostra intelligence, in collaborazione con l’Unità di crisi della Farnesina. Il ragazzo, di Carpurso nel Barese, si era trasferito nella capitale ucraina per studiare e lavorare. Adesso si trova in viaggio verso la Moldavia. Quando è scoppiata la guerra era rimasto bloccato nel dormitorio, dove viveva da cinque anni. “Sono felice” ha dichiarato la mamma.

Signorile era in Ucraina da quando aveva 14 anni, per dedicarsi al suo grande sogno, ovvero quello di diventare un ballerino e calcare i palcoscenici più importanti. Si era iscritto all’Accademia di danza di Kiev, dove si è rifugiato il giorno in cui è scoppiata la guerra.

Giordano sta tornando in Italia

Giordano, insieme ad altri due amici, un ragazzo e una ragazza di origini cinesi, si era nascosto nel garage interrato dell’Accademia di danza durante i bombardamenti, nel quartiere Voskresenka, a 40 chilometri dal centro.

Senza mezzi a disposizione, non è riuscito a raggiungere l’ambasciata italiana. Negli ultimi giorni la sua famiglia aveva lanciato degli appelli perché qualcuno andasse a prenderlo per portarlo al sicuro. Nella giornata di domenica 27 febbraio c’è stata una telefonata tra il governatore Michele Emiliano e il papà del 19enne. I cittadini di Capurso erano scesi in piazza, facendo una fiaccolata contro la guerra e chiedendo di mettere in salvo Giordano.

“Verso le 11 Giordano è stato prelevato da personale dell’ambasciata italiana e da militari ucraini e si è messo in viaggio verso la Moldavia. Sono felice, ma per ora al 50%: lo sarò totalmente quando tornerà a casa. Per ora non sono riuscito a sentirlo, ma credo sia normale” ha dichiarato la mamma del 19enne a Il Corriere del Mezzogiorno.